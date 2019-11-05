05.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:48

'İnatçı kundakçı' ilk iki denemesinde beceremeyince aracı benzin döküp yaktı

Maskeyi takıp benzin döktüğü aracı yaktı

Kundaklama olaya güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - -Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fırın ve pastahane işletmecisi Garip Ergin'in minibüsü kimliği belirsiz bir kişi tarafından sabaha karşı benzin dökülüp yakıldı. İlk iki denemesinde başarılı olamayan kundakçı, elinde 5 litrelik benzin bidonuyla tekrar gelip aracı ateşe verdi. 21 Ekim günü gerçekleşen kundaklama olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Gazipaşa Yeni Mahallede meydana geldi. 21 Ekim gecesi, işletmeye ait minibüsün yanında beliren maskeli bir şahıs aracın üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı. Tutuşan minibüs, şahsın olay yerinden uzaklaşmasının ardından söndü. Bir süre sonra tekrar gelen şahıs, bir kez daha minibüsü yakmaya çalıştı. Yine başarılı olamayan şahıs elinde 5 litrelik benzin bidonuyla tekrar olay yerine geldi. Yüzündeki maskeyi de çıkarttığı görülen şahıs, minibüsü ateşe verip olay yerinden uzaklaştı.

Alarmlarının ötmesi sonucu olay yerine gelen işletme sahili Garip Ergin, aracını küle dönmüş halde buldu. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

İlçede son 6 ay içinde 6 adet araç kundaklaması hadisesi yaşandığını belirten Ergin, "Olayı güvenlik kameralarından izledim. Önce maskeyle gelen şahıs daha sonra maskesini de çıkartarak 3 kez aracı yakmaya çalışmış, en sonunda başarmış. İlçemizde peş peşe bu şekilde kundaklama hadiseleri meydana geldi. Emniyet bu şahsı da tespit etti ancak şahıs serbest bırakıldı. Tahkikat sürüyor. Bu işin sorumlularının en kısa sürede bulunmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA