İnatçı korona şüphelisi 'polis sana ceza yazacak' sözünü duyunca ambulansa böyle bindi
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İnatçı korona şüphelisi 'polis sana ceza yazacak' sözünü duyunca ambulansa böyle bindi

İnatçı korona şüphelisi 'polis sana ceza yazacak' sözünü duyunca ambulansa böyle bindi İnat eden Korona şüphelisini 'sana para verip köyüne göndereceğiz, yoksa polis ceza yazacak' sözleri ile edip ambulansa bindirdiler Sağlık ekiplerinin inadı Korona şüphelisi adamın inadından üstünde geldi...

22.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:16

İnatçı korona şüphelisi 'polis sana ceza yazacak' sözünü duyunca ambulansa böyle bindi

İnat eden Korona şüphelisini 'sana para verip köyüne göndereceğiz, yoksa polis ceza yazacak' sözleri ile edip ambulansa bindirdiler

Sağlık ekiplerinin inadı Korona şüphelisi adamın inadından üstünde geldi

Yaşlı adam polisin ceza yazacağını duyunca inadından vazgeçip ambulansa bindi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hastaneden kaçan Korona virüs (Kovit-19) şüphelisi 67 yaşındaki hasta polisin ve gazetecilerin takibi ile sokakta gezerken yakalandı. Ambulansa binmeme konusunda dakikalarca direten çalışan yaşlı adam sonunda sağlık çalışanlarının 'ambulansa binersen seni köyüne götüreceğiz, gitmen içinde para vereceğiz yoksa polisler sana 3 bin TL ceza yazacak' sözleri ile ikna edilip ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanesine giden Ahmet G.'ye burada Korona virüs belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı. Ancak şahıs test sonuçlarını beklemeden hastaneden kaçtı. Hamidiye Mahallesinde bir yakınlarının evine gelen Ahmet G., burada köyüne gitmek için yakınlarından para ve yardım istedi. Durumun farkına varan yakınları ise polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri sokaklarda Ahmet G.'yi aramaya başladı. Sonrasında ise şahsı tanıyan bir esnafın yardımı ile Ahmet G., kent merkezindeki Anıtpark önünde bulunarak durduruldu. Polislere zorluk çıkarak yaşlı adam taksiye binip köyüne gideceğini ve kendisini bekletmemelerini söyledi. Birkaç dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise özel kıyafetlerini giyerek Ahmet G.'ye müdahale etti.

Cezayı duyan Korona şüphelisi adam ambulansa binme konusunda ikna oldu!

Ahmet G.'nin ateşini ve nabzını ölçen sağlık ekipleri yaşlı adamın maskesini değiştirip eline eldiven taktı. Ekipler şahsa ambulansa binerek hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Ancak şahıs bir yere gitmeyeceğini sadece köyüne gitmek istediğini söyleyerek bu teklifi her defasında geri çevirdi. Sağlık ekipleri ardından Ahmet G.'nin oğlu Süleyman G.'yi telefon ile arayarak babalarını ikna etmesini istedi. Oğlu ile telefonda konuşan ve öfkelenen Ahmet G., oğlunun hastaneye gelmesi konusunda yeminler alsa da yine de inadından vazgeçmeyip ambulansa binmedi. Bu defa sağlık görevleri yaşlı adama 'ambulansa binersen seni köyüne götüreceğiz, gitmen içinde para vereceğiz yoksa polisler sana 3 bin TL ceza yazacak' dedi. Bunun üzerine Ahmet G., birkaç dakika düşündükten sonra ambulansa binmeyi kabul etti. Ambulans ardından şahsı Afyonbkarahisar Devlet Hastanesine götürdü.

İnatçı korona şüphelisi 'polis sana ceza yazacak' sözünü duyunca ambulansa böyle bindi

Kaynak: İHA

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