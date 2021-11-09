İnatçı keçi metronun asansör camını böyle kırdı: Güldüren anlar kamerada

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de başıboş gezen iki keçiden biri, metronun asansörüne kafa atarak camı kırdı. Güldüren anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Başakşehir'de başıboş gezen iki keçiden biri, metronun asansörüne de kafa attı. Asansörün camında kendi yansımasını gören inatçı keçi, asansöre kafa atmaya başladı. Asansörün camı keçinin üst üste kafa atmasıyla kırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan komik anlar, sosyal medyada çok kez tıklandı. - İSTANBUL

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