İnat etti, tel örgü çekti, iki yıl mahalleliyi canından bezdirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaşın kazandığı dava sonrasında hakkını alamadığı gerekçesiyle tel örgüyle çevirdiği yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik arsa içinde kalan yol kaymakam talimatıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaşın kazandığı dava sonrasında hakkını alamadığı gerekçesiyle tel örgüyle çevirdiği yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik arsa içinde kalan yol kaymakam talimatıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yaklaşık 2 yıldır evlerine gitmek için tel örgülerin arasından geçerek zor anlar yaşayan özellikle yerleşik yabancıların olduğu mahalleli ve çevre halkı, yolun açılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Alanya Oba Mahallesi'nde yaşayan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18'inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Okşar, Alanya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı 8 yıl önce kazandı. Oba Belediyesinin Büyükşehir Yasası sonrası kapanmasının ardından geçen sürede çözüm üretilmediği gerekçesiyle Hasan Okşar, kendisine ait Obaçay Caddesi'ndeki yolun da bulunduğu arsasını tel örgülerle çevirdi.

Vatandaşlar tellerin arasından geçerek güçlükle evlerine gidebiliyordu

Özellikle yerleşik yabancıların ikamet ettiği bölgede yolun trafiğe kapanması araçlar ve yayalara zor anlar yaşattı. Yolun kapalı olduğunu fark etmeyerek bölgeye giren birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, bölgede yaşayan yerli ve yabancı kişiler ise tellerin arasından geçerek güçlükle evlerine gidebiliyordu.

Bölge halkı büyük sevinç yaşadı

Alanya Kaymakamlığı, gelen talepler doğrultusunda bugün 3091 sayılı kanuna istinaden yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı. Alanya Belediye ekipleri tarafından tel örgülerin kaldırılmasıyla zor anlar yaşayan özellikle yerleşik yabancıların olduğu mahalleli ve çevre halk büyük sevinç yaşadı.

"Bu utanç verici bir şey"

Yıllardır tel örgülerin arasından geçerek evine ulaşmaya çalışan Abdullah Kaştaş, yolun açıldığına sevindiklerini söyledi. Kaştaş, "Alanya gibi turistik bir yerin böyle bir utançla yaşaması hiç iyi değil. Ayrıca devletimize teşekkür ediyoruz. Bu yolun açılmasında kaymakamımız ve Alanya Belediyemizin verdiği katkı bizi sevindirdi ve mutlu etti. Bundan sonraki süreçte devletimizin bu yolun tamamen açılması için mahkeme kararının yolun açılması yönünde karar vermesini temenni ediyoruz. Bu yoldan gidip gelirken çok zorlanıyorduk. Burayı kullanamadığımız için çevredeki diğer yolları kullanmak zorunda kalıyorduk. Bu utanç verici bir şey. Sitemize arabamızla gelemiyorduk. Elimizde çocukla aşağı yola kadar gidip arabamıza biniyorduk. Yaya olarak gidip gelirken de tellerin üzerinden geçiyorduk. Daha sonra kendi imkanlarımız ile telleri açıp aradan geçiyorduk. Özellikle Alanya'da motosikletler çok olduğu için onlarda aralardan geçip gidiyor. Bu tellerin üzerinden atlarken düşüp yaralananlar oldu. Devletimizin bunu bir nebze olsun halletmesi bizi sevindirdi" dedi.

"Yıllardır baya bir zorluk çekiyordum"

Yolun açılmasına sevinen bölge halkından Samuray Eryurt ise, "17 senedir Alanya'da Oba Mahallesi'nde oturuyorum. Yıllardır baya bir zorluk çekiyordum. Açılmasına sevindik. Arabayla giderken kavşaklardan geçerken baya bir zor oluyordu. Açıldığı için teşekkür ediyoruz. Araç kullanmadığım zaman bisiklet kullanıyorum. O zamanlar kaldırımları kullanıyorum. Baya zor oluyordu" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı