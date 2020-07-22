İNANIR'IN KAHVE KEYFİ Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de Parle Restoran daa beraber kahve içen ikili, daha sonra açık alanda bulunan mağazaları gezerek keyifli vakit geçirdi. Alışveriş sırasında da hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen usta oyuncu, yaklaşık üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı. Ayrıca şık kırmızı gömleğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Snob Magazin