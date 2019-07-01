İnanılmaz Seydou Keita'nın yongası Leo Messi'ye geçti

Barselona, 2011'de Iberostar Stadyumu'ndaki Mallorca'yı ziyaret etti ve üç büyük gol Mallorca'yı battı. Leo Messi, David Villa ve Pedro Rodriguez, Primera Tümeni sıralamalarının zirvesindeki güç için skor tablosundaydı. Seydou Keita, Leo Messi’nin açacağı golü için mükemmel bir fiş kazandı.

Barselona, 2011'de Iberostar Stadyumu'ndaki Mallorca'yı ziyaret etti ve üç büyük gol Mallorca'yı battı. Leo Messi, David Villa ve Pedro Rodriguez, Primera Tümeni sıralamalarının zirvesindeki güç için skor tablosundaydı. Seydou Keita, Leo Messi'nin açacağı golü için mükemmel bir fiş kazandı.

Kaynak: Dugout

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