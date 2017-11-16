İnanılmaz!! (Kibrit ile Yapılabilecekler)

Merhaba, kibrit çöpü ile, kibrit kutusu ile kısaca kibrit ile yapılabilecek harika fikirler arıyorsan bu video tam sana göre, bu serimizde kibrit ile deneyler, kibrit bombası, kibrit ile fikirler, kibrit ile silah yapımı, kibrit ile torpil yapımı, kibrit deneyleri, kibrit ile yapılabilecek harika fikirler kısacası kibrit ile yapılabilen basit, eğlenceli bi o kadar da harika hayat hileleri, kibrit ile ilginç fikirler ve pratik ipuçları seni bekliyor. Umarım beğenirsin : ) 100 BİN ABONEYE ULAŞMAMA YARDIM ET : https://goo.gl/43IDuf