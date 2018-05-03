İnanılmaz Kaza Kamerada! Otomobilin Çarptığı Yaya, Takla Atıp Diğer Aracın Altında Kaldı

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya, havada takla atıp karşı şeride geçerek seyir halindeki aracın altında kaldı.

KAZALARIN MOBESE GÖRÜNTÜLERİ DERLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına karşı duyarlılığın arttırılması için yurt genelinde meydana gelen kazaların MOBESE görüntüleri derlenerek resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Bu görüntüler arasında en çok dikkat çekeni Sivas'ta meydana gelen bir kaza oldu.

SİVAS'TA İNANILMAZ KAZA

Kazada; Atatürk Caddesi'nde yaya geçidini kullanmayıp koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarpıyor. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan kişi, havada takla atarak karşı şeride geçen kişi seyir halindeki otomobilin altında kaldı.

DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.