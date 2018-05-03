İnanılmaz Kaza Kamerada! Otomobilin Çarptığı Yaya, Takla Atıp Diğer Aracın Altında Kaldı
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya, havada takla atıp karşı şeride geçerek, seyir halindeki diğer aracın altında kaldı.
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya, havada takla atıp karşı şeride geçerek seyir halindeki aracın altında kaldı.
KAZALARIN MOBESE GÖRÜNTÜLERİ DERLENDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına karşı duyarlılığın arttırılması için yurt genelinde meydana gelen kazaların MOBESE görüntüleri derlenerek resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Bu görüntüler arasında en çok dikkat çekeni Sivas'ta meydana gelen bir kaza oldu.
SİVAS'TA İNANILMAZ KAZA
Kazada; Atatürk Caddesi'nde yaya geçidini kullanmayıp koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarpıyor. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan kişi, havada takla atarak karşı şeride geçen kişi seyir halindeki otomobilin altında kaldı.
DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Kim ne derse desin memleket öküz dolu sehir icinde surat yaya gecidinde surat ceza yokki verecek Sivil polise motor trafikde kim yanlis yapiyor yazacak cezayi bak bunlar oluyormu adam gelmis gazeteye ya istanbulda trabzona gideni kadar 10 ceza gelmis ben nasil odeyim diyor trafik levhalarina uyulsa ne ölum olur nede kazaCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAYALARA DİKKAT EDİLMİYOR KARŞIDAN KARŞIYA GECERKEN TETRİS OYNAR GİBİ ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRİYORUZ BİR KİŞİDE DEMİYORKİ BUYUR KARDEŞİM SEN GEÇ İLLAHAKİ YOLA ATLICAKSIN ÖLE DURUCAKLAR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bazı Yollarda Kırmızı ışık Yok Araç Kuyrukları Oluşabilir Aynı zamanda karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyen insanlar var Demek istediğim Yolda hareket eden araçlar biride durmuyorki kaldırımdaki insanlar karşıya geçsin Lanet olsun böyle saygısızlığa Avrupada yayalara Saygı çook fazla kaldırımda bir yaya Bekliyeni Gören Araç Aracı durdurup yayanın karşıya geçmesine yardımcı oluyor bizim ülkemizde Arabalar seni Tostlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sürücünün freni köklemesi lazımdı kurtarabilirdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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memleketimde maalesef boyle 1 sikinti var . ben bile hollandadan turkiyeye tatile geldigim zaman sasiriyorum yayalara yol verilmesi gerekmiyormu ? ya bu memlekete insanlar yurumeyi bilmiyorlar , yada suruculer ehliyetlerini kasap tan aliyorlar . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır