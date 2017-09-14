İnanılmaz İnsan Rekorları - Üst Üste 50 Kişi Havuza Dalıyor

Dünyadaki En Enteresan Rekorları Kıran İnsanlar



Hepimiz bu hayatta belirli özel yeteneklere sahibiz. Ancak bu videodaki insanların bazıları gerçekten apayrı yetenekelere sahip. Bu insanların yaptığı hareketlerin bir çoğu gerçekten de çılgınca.