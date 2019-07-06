İnanılmaz Hedefler: Raúl - Manchester United
Fernando Redondo'nun Raúl González Blanco ile Old Trafford'da Manchester United'a karşı bir gol atabilmesi için inanılmaz oyununun tadını çıkarın. Redondo, topu yeni ağın arkasına iten Raúl'ya yardım etmeden önce bazı kırmızı savunmacıları geçti.
Fernando Redondo'nun Raúl González Blanco ile Old Trafford'da Manchester United'a karşı bir gol atabilmesi için inanılmaz oyununun tadını çıkarın. Redondo, topu yeni ağın arkasına iten Raúl'ya yardım etmeden önce bazı kırmızı savunmacıları geçti.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri