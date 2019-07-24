İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg
CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı.
CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı.
Kaynak: Dugout
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