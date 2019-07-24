İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg

CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı.

CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.