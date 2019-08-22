İnanılmaz Hedefler: Dolly Menga Vs Midlothian FC Kalbi

Dolly Menga tarafından Heart of Midlothian FC'a karşı atılan bu çarpıcı kişisel kaleye bir göz atın. Angolan merkez öne, topu Zdenek Zlámal'den kaydırmadan önce, bir defans oyuncusu etrafında atar ve Livingstone 5-0 kazandı.

22.08.2019 13:14

Dolly Menga tarafından Heart of Midlothian FC'a karşı atılan bu çarpıcı kişisel kaleye bir göz atın. Angolan merkez öne, topu Zdenek Zlámal'den kaydırmadan önce, bir defans oyuncusu etrafında atar ve Livingstone 5-0 kazandı.

İnanılmaz Hedefler: Dolly Menga Vs Midlothian FC Kalbi
Kaynak: Dugout

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