İnanılmaz Hedefler: Dolly Menga Vs Midlothian FC Kalbi

22.08.2019 13:14

Dolly Menga tarafından Heart of Midlothian FC'a karşı atılan bu çarpıcı kişisel kaleye bir göz atın. Angolan merkez öne, topu Zdenek Zlámal'den kaydırmadan önce, bir defans oyuncusu etrafında atar ve Livingstone 5-0 kazandı.