İnanılmaz Hedefler: Dawid Kownacki Vs SPAL

Polonyalı ileri Dawid Kownacki'nin Sampdoria'ya SPAL'a karşı verdiği tatlı voleybolu, Leonardo Capezzi tarafından kutuya verilen kafa vuruşunda son teknolojiyi gösterdi. Kownacki'nin hedefi Sampdoria'nın sadece maçta olmasıydı.

Polonyalı ileri Dawid Kownacki'nin Sampdoria'ya SPAL'a karşı verdiği tatlı voleybolu, Leonardo Capezzi tarafından kutuya verilen kafa vuruşunda son teknolojiyi gösterdi. Kownacki'nin hedefi Sampdoria'nın sadece maçta olmasıydı.

Kaynak: Dugout

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