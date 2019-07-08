İnanılmaz Hedefler: Cristiano Ronaldo vs Atlético
Gareth Bale'den bu harika koşuya göz atın ve Cristiano Ronaldo'yu gol önünde tek başına bırakmak ve Madrid derbisinde zafer kazanmak. Los Blancos maçı 3-0 kazandı.
Gareth Bale'den bu harika koşuya göz atın ve Cristiano Ronaldo'yu gol önünde tek başına bırakmak ve Madrid derbisinde zafer kazanmak. Los Blancos maçı 3-0 kazandı.
Kaynak: Dugout
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