İnandık Barajıyla Yozgat'ta 28 bin dekar arazi suya kavuşacak
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İnandık Barajıyla Yozgat'ta 28 bin dekar arazi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı süren İnandık Barajı tamamlandığında 28 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacağı bildirildi.

İnandık Barajıyla Yozgat'ta 28 bin dekar arazi suya kavuşacak
12.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:26

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı süren İnandık Barajı tamamlandığında 28 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, İnandık Barajı'nın 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplam 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Yıldız, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"İnandık Barajı ve sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile 670 TL dekar başına gelir artışı bin kişiye istihdam imkanı ve milli ekonomiye yılda 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajın inşaatı kapsamında gövde altı sıyırma kazıları ve ana kaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneyler tamamlanarak temel betonu imalatına başlanmıştır. Sağ sahilde yamaç kazısı devam ederken, sol sahilde temel betonu imalatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme yüzde 17 seviyesindedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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