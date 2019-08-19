İnanç Karaduman ilk maxi single'ını tamamladı

19.08.2019 13:23

Uzun süredir İstanbul'un çeşitli eğlence mekanların da sahne alan İnanç Karaduman, 2016'da yayınladığı "Yükseliyorum" albümünden 3 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. Başarılı şarkıcı bu kez bir maxi single hazırladı. "Senden İbaret " adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

BÜYÜK EMEKLE HAZIRLANDI

Maxi single'da "Adı Sevgi", "Senden İbaret" ve "Candamarımsın" adlı üç şarkıya yer verildi. İlk klip ise çalışmaya da adını veren "Adı Sevgi" şarkısına çekildi. Eğlenceli görüntülerin yer aldığı klipte İnanç Karaduman'a Banu Karaca eşlik etti. İnanç Karaduman, maxi single'ının müzik dünyasında ses getireceğinden emin: "Büyük emeklerle hazırlanmış, azim, inanç, aşk, sevgi ve umut dolu, güzel bir proje oldu. Üç şarkının da çok sevileceğinden hiç şüphem yok."

Kaynak: Bültenler