İnaktif COVID-19 aşısı nedir?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, İnaktif COVID-19 aşısı nedir?
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Covid hakkında araştırma yapanlar COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım, konusunu merak etti. İşte, detaylar.
İNAKTİF COVID-19 AŞISI NEDİR?
İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.