İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi
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İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi

29.01.2021 06:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 06:44
İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10'da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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