İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak
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İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak

24.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:08
İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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