Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerini sonunda doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona B takımından 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. İspanyol kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Genç eldivenin pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor. Inaki Pena kimdir? Inaki Pena kaç yaşında, boyu kaç, hani takımda oynuyor?

INAKİ PENA KİMDİR?

Galatasaray'ın Barcelona'dan yeni transferi Inaki Pena, bu sezon B takımla çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kaparken, toplamda 8 kez topu ağlarında gördü. 1.84 boyunda olan 22 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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