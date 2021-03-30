In Street, KKTC'deki 3'üncü mağazasını açtı
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In Street, KKTC'deki 3'üncü mağazasını açtı

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
In Street, KKTC'deki 3'üncü mağazasını açtı

Dünyaca ünlü spor markalarının sneaker ve spor giyim ürünlerini tüketicilere sunan ve FLO Mağazacılık bünyesinde faaliyetlerine devam eden In Street, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 3'üncü mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

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Dünyaca ünlü spor markalarının sneaker ve spor giyim ürünlerini tüketicilere sunan ve FLO Mağazacılık bünyesinde faaliyetlerine devam eden In Street, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 3'üncü mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanına açtığı mağazalarla satış ağını her geçen gün genişleten In Street, yurt dışında da büyümeye devam ediyor.

In Street, KKTC Lefkoşa'da açtığı 146 metrekarelik yeni mağazasında dünyaca ünlü markaları Lefkoşalılar ile buluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanında tüketicilerine dünyaca ünlü markaların sneaker ve spor giyim ürünlerini sunan In Street, geniş ürün yelpazesini yurt dışındaki müşterileriyle de buluşturmayı sürdürüyor.

In Street; Nike, Adidas, Kinetix, Dockers By Gerli, Lumberjack, U.S. Polo Assn, Skechers, Puma, Reebok, Vans, New Balance, Superga, Tommy Hilfiger gibi kendi kategorisindeki lider markaların yeni ve cazip fiyatlı modellerini Lefkoşa'da açtığı yeni mağazasında müşterilerinin beğenisine sunuyor.

In Street, Türkiye'deki istikrarlı büyümesine ek olarak yurt dışında da büyümeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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