In Rays of the Light, 17 Mart'ta PS5, PS4, Xbox One ve Switch için geliyor!

Rays of the Light, ilk olarak Haziran 2020'de The Light Remake adı altında PC (Steam) için piyasaya sürüldü. Oyunun fiyatı ve hikayesi de detaylandırıldı.

IN RAYS OF THE LIGHT FİYATI

In Rays of the Light, Microsoft Store'da %20 indirimle 18,00 TL'den ön siparişle satışa sunuluyor.

IN RAYS OF THE LIGHT OYUNU HAKKINDA

· 7. Sektörün geliştiricisi Sergey Noskov'dan yeni bir oyun .

· Sadece siz varsınız, eski bir yaşamın terk edilmiş kalıntıları ve insanın yokluğunda harika hissettiren gelişen doğa. Bu dünya hem kasvetli hem de boş ama inanılmaz derecede güzel.

· Işığın Işınlarında, atmosferik bir yazarın bu dünyadaki yerimiz, yaşam ve ölümle ilgili benzetmesi var. Hikayeyi ortaya çıkaran çeşitli ayrıntılarla dolu gizemli bir bölgeyi keşfedin. Mantık bulmacalarını çözün ve yol boyunca metin mesajlarını inceleyin.

Ana Özellikler

· Birinci şahıs meditasyon arayışı

· Detayların ve çevrenin incelenmesinde ortaya çıkan metaforik bir felsefi hikaye.

· Güzel görseller ve melodik film müziği (beste Dmitry Nikolaev).

· İki farklı son.