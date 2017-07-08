İmzayı Attı, Taraftara Mesaj Gönderdi!
Slovak yıldız, Trabzon havaalanında coşkuyla karşılandıktan sonra statta imza attı.
Slovak yıldız, Trabzon havaalanında coşkuyla karşılandıktan sonra statta imza attı. "Taraftar inanılmaz. Hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım" dedi ve ekledi: Bu formanın hakkını vereceğim."
Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a inen Slovak futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yöneticilerle birlikte Trabzon'a geçti. Uçağı rötar yapan Kucka, saat 19.00 sıralarında şehre ayak basarken, saatler öncesinden havaalanında nöbet tutan bordo-mavili taraftarlar, yeni yıldızlarını coşkulu bir şekilde karşılayıp tezahüratlarda bulundular. Ardından uzun konvoylar eşliğinde Şenol Güneş Stadı'na geçildi. Burada 3 yıllık sözleşmeye imza atan bordo-mavili futbolcunun ilk sözleri "Taraftarın karşılaması inanılmazdı. Hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım" oldu.
2 MİLYON 250 BİN EURO ALACAK
Elinden gelenin en iyisini yapıp taraftarları mutlu etmek istediğini kaydeden Slovak yıldız, "Çalışkan bir yapım var. Bu formanın hakkını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzon'un 30 yaşındaki futbolcu için ödeyeceği rakamlar da belli oldu. KAP'a yapılan açıklamada Milan'a 5 milyon euro, Kucka'ya ise 3 yıl için 6.75 milyon euro garanti ücret verileceği bildirildi.
ARTILARI
İkili mücadele
Top kazanma
Top kesme
Defansif zeka
EKSİLERİ
Top saklama
Pas yüzdesi
OYUN STİLİ
Duran toplarda iyi
Driplingi sever
Kolay faul alır
Mücadeleden yılmaz
(Fotomaç)