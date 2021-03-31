İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu!

Olips'in düzenlediği yarışmanın kazananları duyuruldu.

Olips'in düzenlediği yarışmada imzalı Dark Passage forması ve olips paketi kazananlar belli oldu.

Dark Passage forması kazananlar:

Olips Paketi Kazananlar:

Olips'in "Sen hangi koridorda oynamayı tercih ediyorsun? Neden?" sorusuna verilen en yaratıcı cevapları veren kişilerin içinden seçilenler ödüllerini kazandı. Kazananlar Olips'in instagram adresinden DM ile iletişime geçebilir.

Kaynak: Playerbros