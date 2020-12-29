İmzalar Nilüfer'e okul için atıldı
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İmzalar Nilüfer'e okul için atıldı

29.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:57
İmzalar Nilüfer'e okul için atıldı

Belediye ve hayırsever iş birliğiyle Nilüfer yeni bir okul daha kazanacak.

Belediye ve hayırsever iş birliğiyle Nilüfer yeni bir okul daha kazanacak. Nilüfer Belediyesi'nin arsa tahsisinde bulunduğu 23 Nisan Mahallesi'ne hayırsever Berat Gülayan 24 derslikli okul yaptıracak.

Eğitime katkıda bulunmak için çok yönlü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi kente bir okul daha kazandırmak için harekete geçti. Nilüfer Belediyesi'nin arsa tahsisinde bulunduğu 23 Nisan Mahallesi'ndeki parselde, hayırsever iş insanı Berat Gülayan tarafından 24 derslikli bir okul yaptırılması, ilgili tarafların imzaladığı bir protokolle karara bağlandı.

3 bin 329 metrekaresi Nilüfer Belediyesi'ne 2 bin metrekaresi de hayırsevere ait toplam 5 bin 329 metrekare alanda yapılacak okulun protokolü, Bursa Valiliği'nde imzalandı. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile hayırsever iş insanı Berat Gülayan katıldı.

İmza töreni öncesi Başkan Turgay Erdem ve Berat Gülayan'a teşekkür eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bugün çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Bursa'mızda derslik açığımız devam ediyor. Hayırseverleri okul yapmaya davet ediyoruz. Berat bey çok anlamlı bir işe imza atıyor. Nilüfer Belediyesi de 3 tane arsanın oluşumuna önemli katkı sundu. Böylece okul yerleri kazanmış olduk. Başkan Turgay Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm yöneticilerimizi ve hayırseverlerimizi eğitime katkı yapmaya davet ediyoruz. Amacımız nesillerimizi doğru ve iyi şekilde yetiştirebilmektir" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de her zaman eğitime katkı sunduklarını ifade ederek, hayırsever iş insanı Berat Gülayan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Berat Gülayan da herkesi eğitime katkı sunmaya davet ederek, projeyi en kısa zamanda tamamlayacağını belirtti.

Protokol kapsamında atılan imzalarla Nilüfer Belediyesi ayrıca 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile Demirci Mahallesi'ndeki bir taşınmazı da eğitim alanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis etti. - BURSA

İmzalar Nilüfer'e okul için atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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