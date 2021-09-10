İmzalar atıldı, Küçüklemalı Tabiat Parkındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
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İmzalar atıldı, Küçüklemalı Tabiat Parkındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

İmzalar atıldı, Küçüklemalı Tabiat Parkındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkında, Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce atılan imzalar doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik'in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkında, Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce atılan imzalar doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan ile birlikte parkı ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bölge Müdürü Adil Şencan ile Küçükelmalı Tabiat Parkında karavan kamp alanı, kır lokantası, yöresel ürün satış ünitesi, su sporları işletmeciliği merkezi ile kır evlerinin yapılarak işletilmesi konusunda sözleşme imzaladı.

Misafirperverliği için Bölge Müdürü Adil Şencan'a teşekkür eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürümüz Adil Şencan ile Küçükelmalı Tabiat Parkında karavan kamp alanı, kır lokantası, yöresel ürün satış ünitesi, su sporları işletmeciliği merkezi ile kır evlerinin yapılarak işletilmesi konusunda sözleşme imzaladık. Yapılan sözleşme ile Küçüklemalı Tabiat Parkımıza yatırımlarımız devam ediyor. Bu yeni proje ile tabiat parkımız Bilecik'in gözde mesire alanı olmasının yanı sıra İstanbul'a, Ankara'ya, Eskişehir'e, İzmir'e, Bursa'ya, Kocaeli'ye, Kütahya'ya yakınlığı nedeniyle Türkiye'nin gözdesi mesire alanı olacak" dedi. - BİLECİK

İmzalar atıldı, Küçüklemalı Tabiat Parkındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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