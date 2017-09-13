İmzalar Atıldı, 60 Yıllık Çöp Sorunu Ortadan Kalkacak

Edirne'de, 60 yıldır yaşanan çöp sorununda sona gelindi. Edirne Katı Atık Düzenleme ve Bertaraf Tesislerinin işletilmesine dair sözleşmenin imza töreni yüklenici firma ile gerçekleştirildi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, imza töreni öncesi yaptığı konuşmasında, kentte 60 yıldır yaşanan vahşi çöp depolama sonucu yaşanan tüm olumsuzlukların ortadan kalkacağını belirtti. Yapılan Katı Atık Düzenleme ve Bertaraf Tesisinden, işletme firmasının yıllık cirosu üzerinden yüzde 10 pay olacağını ve buna karşılık belediyenin kasasından bir kuruş dahi çıkmayacağını söyledi. Gürkan, mevcut bulunan vahşi depolama alanına 1 ay sonra bir daha çöp atılmayacağını ve söz konusu alanın yeşil alan olarak düzenlenerek, kente kazandırılacağını kaydetti.



"Edirne halkına hayırlı olmasını diliyorum"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasında şunları kaydetti:



"Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerinin işletme sözleşmesine Yıldırımlı hemşehrilerimizin huzurunda imzalarımızı attık. 60 yıldır devam eden çöplük sorununu çözüme kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, Edirne'mize ve Edirnelilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Edirne Katı Atık Düzenleme ve Bertaraf Tesislerinin işletilmesine dair sözleşmenin imza törenine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Atlas Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Haberdar ve merkez mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı. - EDİRNE