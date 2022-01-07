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İmza'nın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız

İmza'nın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 50 ildeki nüfus idarelerinde e- İmza'nın kimliklere yerleştirilmesine başlanacağını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 50 ildeki nüfus idarelerinde e- İmza'nın kimliklere yerleştirilmesine başlanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca düzenlenen 'İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri'ne katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, kimliklere e- İmza'nın yerleştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Pazartesi gününden itibaren 50 ilde çalışmalara başlanacağını belirten Soylu, şöyle konuştu: "Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e- İmza'nın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak."

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