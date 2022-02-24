İmza beyannameleri elektronik ortama taşınıyor

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, oda üyelerinin hizmet binasına ya da notere gitmeden şirket yetkililerinin imza beyannamelerini elektronik ortamda ücretsiz olarak temin edebileceklerini bildirdi.

Ticaret sicili hizmet hızının arttırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla MERSİS İmza Verisi ve Yetki Kabul İşlemleri Modülü hayata geçiriliyor. Söz konusu uygulama 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla ATSO bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde devreye alınacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak Türkiye'de e-ticaret ve dijitalleşme konusunda öncü kurumuz. Pandemi süreciyle birlikte, hem üyelerimizin işlerini hızlandırmak hem de pandemi kuralları gereği e-belge çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün üyelerimiz birçok hizmeti Oda'ya gelmeden gerçekleştirebiliyor. 2021 yılında 80 bin civarında belgelendirme yaptık. E-belge sayımız 17 bine çıktı. MERSİS İmza Verisi ve Yetki Kabul İşlemleri Modülü hayata geçmesiyle bu sayı daha da artacaktır" dedi.

"MERSİS imza verisi ve yetki kabul işlemleri"

Ticaret Sicilinde şirket yetkililerinin imza örneklerini tasdik ettirmek isteyen ATSO üyeleri MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden giriş yaparak müracaatta bulunabilecek. Ticari işletmeye yetkili olarak atanan kişilerin TC. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) imza örneğinin bulunması halinde imza beyannamesi elektronik ortamda düzenlenebilecek.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40'ıncı maddesi kapsamında MERSİS'te şirket/işletme adına imzaya yetkili kişilerin imza verilerinin elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi işlemleri ve "Yetki Kabul İşlemleri" modülü TOBB temsilcilerinin de analizlerine iştirak ettiği çalışmalar neticesinde Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuştu.

Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, MERSİS ana sayfasında yer alan "Kullanım Klavuzu - Dijital İmza Beyanı İşlemleri" adımları ya da MERSİS'e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan "Yardım - Videolar - Dijital İmza İşlemleri" adımları takip edilerek ulaşılabilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi