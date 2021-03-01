İmza atmaya gittiği emniyette arandığı belirlenince tutuklandı
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İmza atmaya gittiği emniyette arandığı belirlenince tutuklandı

01.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:57
İmza atmaya gittiği emniyette arandığı belirlenince tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde adli kontrol nedeniyle emniyet müdürlüğüne imza atmaya giden A.I. (25), hakkında arama kararı ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğunun belirlenmesi üzerine tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde adli kontrol nedeniyle emniyet müdürlüğüne imza atmaya giden A.I. (25), hakkında arama kararı ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğunun belirlenmesi üzerine tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne adli kontrol nedeniyle imza atmaya giden A.I.'nın, yapılan güvenlik sorgusunda Küçükçekmece Yerel İlamat Masası'nca 'hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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