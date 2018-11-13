Beşiktaş'ta TL'yi Kabul Etmeyen Tolgay Arslan Kadro Dışı Kaldı
Beşiktaş'ta sözleşmesinin Türk Lirası'na çevrilmesini istemeyen Tolgay Arslan, "Bana euro ödemeye devam edin" deyince kadro dışı kaldı.
Tolgay Arslan ile Beşiktaş Kulübü arasındaki problemler etli pilav krizi ile sınırlı değil.
Yıldız futbolcu kısa süre önce UEFA'ya gönderilen kulüpten alacağı olmadığına dair resmi belgeye imza atmayı reddetmişti. Biriken alacakları yüzünden borçsuzluk belgesini imzalamayan Tolgay, içerideki parasını tahsil edebilmek için ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.
TÜRK LİRASI'NI KABUL ETMEDİ: BANA EURO ÖDEYİN
Bu davranışlarıyla Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin tepkisini çeken Tolgay Arslan, 2022'ye kadar uzattığı sözleşmesinin euro kurundan, Türk lirasına çevrilmesine de yanaşmıyor. Yöneticilerin konuyla ilgili taleplerini geri çeviren 28 yaşındaki futbolcu, kendisine euro üzerinden ödeme yapılmasına devam edilmesini istiyor. Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan'ın mevcut sözleşmesinin TL'ye çevrilmesini kabul etmediğini doğruladı.
"KARARNAMEYE HERKES UYMAK ZORUNDA"
Milliyet'in konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu Kavalcı, "Bilindiği gibi yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yabancı oyuncular dışındaki tüm futbolcuları kapsıyor. Bir kararname çıktı ve herkes buna uymak zorunda. Tolgay Arslan'la Türk lirasına geçiş için henüz anlaşma sağlayamadık. İlerleyen günlerde bütün oyuncularımızla anlaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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bunları bu hale getiren yıllardır uygulanan yabancı oyuncu yasağıdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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ERGİN ATAMANIN SPİKERE TÜRKÇE KONUŞMADIĞI, FATİH TERİMİN İTALYA DA ISRARLA İTALYANCA BASIN TOPLANTISI YAPMAK İSTEĞİ VE YILLARCA TÜRKİYE DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK VEYA FUTBOLCULUK YAPIP DA BİR CÜMLE TÜRKÇE KONUŞMADAN YAŞAYANLAR OLDUĞU SÜRECE, TOLGAY ARSLANIN İSTEDİĞİNE ŞAŞIRMAMAK LAZIM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mevcut sözleşmesini çevirmezse ve mahkemelik olursa futbolcu haklı çıkar.mevcut oluşturulurken ki yasa geçerli olur.haklı yaniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu tür futbolcular vatan haini.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM HAKLI PARASINI İSTİYOR.BABASININ OĞLU DEĞİL SONUÇTA BJKCevap Yaz Yayından Kaldır