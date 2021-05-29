IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
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IMSS sempozyumu gerçekleştirildi

IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) paydaşı olduğu, Sakarya Üniversitesi (SAU) tarafından düzenlenen; "11.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) paydaşı olduğu, Sakarya Üniversitesi (SAU) tarafından düzenlenen; "11. Uluslararası Akıllı Üretim ve Hizmet Sistemleri Sempozyumu (11th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems Conflicting Between Technology and Humanity in Future Society And Mind) (IMSS), bu yıl video konferans yöntemiyle çevrimiçi gerçekleştirildi.

Kökleri hem akademi hem de endüstriden gelen, bilgi açısından zenginleştirilmiş küresel bir ortak çalışma olan ve bu yıl "Teknoloji ve İnsanlık Arasında Gelecek Toplumda ve Zihinde Çatışma" temasıyla 11. kez düzenlenen IMSS, teknik ve teknik olmayan araştırma alanlarını içeren bilgi toplumuyla ilgili geniş konu yelpazesi sayesinde, alanın uzmanlarını bir araya getirdi. Bilgi toplumu alanında var olan bilgileri paylaşmak ve yeni bilgiler üretmek için profesyoneller ve araştırmacılar arasında işbirliği fırsatları sağlamak amacıyla düzenlenen IMSS'nin açılış konuşmalarını; Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sakarya Üniversitesi (SAU) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptı.

"İMSS bir okuldur"

IMSS'nin, 1992 yılında akademik hayatında katıldığı ilk uluslararası sempozyum olduğunu ve aynı zamanda tüm serilerine katıldığı tek konferans olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Dereli: " Bu bağlamda, IMSS benim akademik hayatımda önemli yer tutmaktadır. IMSS'nin, Türkiye'de ve tüm dünyada Üretim ve Hizmet Sistemleri konusunda literatüre oldukça katkısı olmuştur. IMSS herkes için gerçek bir okuldur. Bu okulun bir öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum ve öğretmenlerime şükran borçluyum.1992 yılında Türkiye, Sakarya'da bu sempozyum ilk yapıldığında insanlar; "Ne yapıyorlar, akıllı üretim ve hizmet sistemleri nedir?" diye soruyorlardı. Şimdi 30 yıl sonra herkes "Peki bugün ne diyecekler?" sorusunu soruyor ve merak ediyor. Bugün insanların ve robotların bir arada olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu sempozyum bu vizyonu 90'lı yıllarda dile getirdi ve elbette sizin katkılarınız ile daima kendisini yenileyerek devam ediyor. Bu yıl pandemiden dolayı, sempozyumumuzu ilk defa çevrimiçi bir şekilde yapıyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu sempozyumun düzenleyicilerinden biri olmaktan memnuniyet duymaktayız. Samimi olarak inanıyorum ki bu sempozyum Akıllı Üretim ve Hizmet Sistemlerinde yaşanan sorunları en aza indirecek ve çözümler üretecektir" diyerek emeği geçen ve katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

Üretimden, hizmet sistemlerine, yönetimden, yapay zekaya kadar birçok konuyu ve alanı içinde barındıran konferans, uluslararası önemli konuşmacıların yer aldığı disiplinlerarası bir şölene dönüştü.

İngilizce olarak gerçekleştirilen "11. Uluslararası Akıllı Üretim ve Hizmet Sistemleri Sempozyumu (IMSS), üç gün sürecek. - GAZİANTEP

IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
IMSS sempozyumu gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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