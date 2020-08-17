İMSİAD'DAN 'kentsel dönüşüm kurulu' önerisi
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İMSİAD'DAN 'kentsel dönüşüm kurulu' önerisi

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "Asayiş ve Koronavirüs konusu nasıl kişisel inisiyatife bırakılmıyorsa, milli güvenlik sorunu olan deprem gerçeği de tercihe bırakılamayacak derecede önemli bir konudur" dedi.

İMSİAD'DAN 'kentsel dönüşüm kurulu' önerisi
17.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:41

Açıklamasına 17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmetle anarak başlayan Başkan Andıç, depremle yaşamayı öğrenmenin, ülkemizde söylemden eyleme geçirmekte en çok zorlandığımız konulardan biri olduğunu ifade etti. Depremin bir güvenlik sorunu olduğunu işaret eden Andıç, "Asayiş söz konusu olduğunda nasıl konu kişisel inisiyatife bırakılmadığı gibi, yine son dönemde koronavirüs ile mücadelede konu kişisel insiyatife bırakılmayıp bir takım kısıtlamalara gidilmesiyle başarılı olunuyorsa, halkımızın depremle yaşamayı öğrenmesi ve deprem dayanımı yüksek yapılaşma için de, gerektiğinde bir takım kısıtlamalar, gerektiğinde de bir takım teşviklerle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla, ülkemiz ve vatandaşlarımızın güvenliği için adeta bir milli güvenlik sorunu olan deprem gerçeği ve deprem dayanımı yüksek yapılaşma konusu, tercihe bırakılamayacak bir konudur. Bunun için üzerimize düşeni hayata geçirmek, hem müteahhit hem de sanayici üyelerimiz için İMSİAD olarak en önemli gördüğümüz konulardan birini teşkil etmektedir" diye konuştu.

"En önemli gündem maddesi kentsel dönüşümdür"

Devletimizin bir Bilim Kurulu oluşturarak koronavirüs ile başarılı bir şekilde mücadele ettiğine atıfta bulunan Andıç, "Biz de, deprem sonrasında oluşacak krizi değil, şimdiden deprem riskini doğru yönetebilmek için Bursa Valimizin önderliğinde, kamu, akademik odalar, üniversiteler ve STK'ların katılımıyla bir 'Kentsel Dönüşüm Kurulu' oluşturulması önerisinde bulunduk. Bu kurulun çalışmaları neticesinde gerçekçi bir rapor oluşturulabilir. Bu çerçevede 1855 yılından bu yana büyük bir deprem gerçekleşmemiş olan Bursa'mızda 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun bir yapılaşmayı sağlayabilmek büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü şehrimiz ve ülkemizdeki yapı stoğunun büyük çoğunluğu depreme karşı dayanıksızdır. Bu nedenle son yıllarda ülkemizde kentsel dönüşüm en önemli gündem maddesi olmuştur. Yapılacak kentsel dönüşümün tekrar dönüşüme ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılabilmesi ise ancak güncel deprem teknolojileri kullanılarak yapılmasından geçmektedir.

Deprem dayanımı yüksek teknolojiler vurgusu

Andıç şöyle devam etti: Tıpkı Japonya'da olduğu gibi kendi ülkemizde de, büyük depremleri bile küçük hasarlarla atlatabilmemiz için, deprem yalıtımını müteahhitlerimizden karar alıcılarına ve nihayetinde tüm vatandaşlarımıza benimsetmek durumundayız. Ancak ülkemizde deprem dayanımı yüksek teknolojilerin kullanımını zorlaştıran nedenlerden biri, bu teknolojilerin hem ürün olarak ithal, hem de test merkezlerinin yurtdışında olmasıdır. Bugün geldiğimiz noktada, yerli ürünlerin ve test merkezlerinin yaygınlaşmakta olması sevindiricidir. Diğer bir neden ise, deprem dayanımı yüksek yapılaşmanın bütün maliyetine müteahhitlerin katlanmak durumunda katlanmasıdır. Oysa ki, ülkemiz ve vatandaşlarımızın güvenliği için adeta bir milli güvenlik sorunu olan deprem dayanımı yüksek yapılaşma konusunun tek kazananı müteahhitler değilken, maliyetleri zaten artmış olan müteahhitler, bir de bunun maliyetine, üstelik bir de tek başına nasıl katlansın? Deprem izolatörleri veya diğer deprem dayanımı yüksek teknolojilerin kullanımının teknik şartnamelere girmesi ve maliyetlerinin de muhakkak sadece müteahhitlere bırakılmaksızın kamu tarafından da teşvik edilmesi, ülkemizde deprem dayanımı yüksek yapılaşmanın artması için biricik yoldur.

Fabrikalar da tehlike altında

Depremde sadece konutların değil fabrikaların da ciddi zararlar görebileceğini ifade eden Andıç, sözlerini şöyle noktaladı: "Hep konutların kentsel dönüşümü üzerinde durulsa da, malumunuz depremin gece gerçekleşeceğinin bir garantisi yoktur. Bu yüzden sanayi yapılarında da kentsel dönüşüm ihtiyacı, içerisindeki teçhizatın ve çalışan insan yoğunluğu hesaba katıldığında büyük önem kazanmaktadır. Son olarak şunu da belirtmek isteriz ki, 1999 depremi sonrasında özellikle kamu yapılarında yapılmış olan deprem güçlendirmesi işlemlerinin çok sağlıklı olmadığına inanıyorum. Çünkü çok teknik bir konu olan ve uzmanlık gerektiren deprem güçlendirmesi işi, çok yüksek kırımlarla ihale edilmiş ve istenilen kalitede yapılamamıştır. Bu nedenle henüz hala arifesinde olduğumuz kentsel dönüşümün nitelikli yapılaşma hedefinden kopmadan hayata geçirilmesini son derece önemli görüyoruz.

Kaynak: Bültenler

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