İMSİAD'da konut kredisinde faiz düşüşü beklentisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İMSİAD'da konut kredisinde faiz düşüşü beklentisi

İMSİAD'da konut kredisinde faiz düşüşü beklentisi
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "Kredi faiz oranlarının düşürülmesini, konut kredi faiz oranlarının da yüzde 1'in altına düşürülmesini öneriyoruz.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "Kredi faiz oranlarının düşürülmesini, konut kredi faiz oranlarının da yüzde 1'in altına düşürülmesini öneriyoruz." dedi.

Andıç, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektörünün Kovid-19 salgını sürecinde yaşadığı zorluklara değindi.

Sektör temsilcilerinin kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ertelenmesini talep eden Andıç, şunları kaydetti:

"Kredi faiz oranlarının düşürülmesini, konut kredi faiz oranlarının da yüzde 1'in altına düşürülmesini öneriyoruz. Özellikle birinci el konut satışlarına yönelik düşük faizli konut kredisi kampanyalarının hayata geçirilmesi hem sektörün desteklenmesi hem de insanlarımızın ev alma hayalinin gerçekleşmesi açısından büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İMSİAD'da konut kredisinde faiz düşüşü beklentisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:20:35. #1.15#

title