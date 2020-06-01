İMSİAD Başkanı Andıç'tan yeni faiz oranları değerlendirmesi İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, kamu bankalarının birinci el/sıfır konutlar için faiz oranını aylık yüzde 0,64'e indirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, kamu bankalarının birinci el/sıfır konutlar için faiz oranını aylık yüzde 0,64'e indirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni faiz oranlarının ev alma hayali kuranlar için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerde bir yıl ertelemeli aylık yüzde 0,64, yıllık yüzde 10'un altındaki bir orana indirilmesinin büyük fırsat olduğunu vurgulayan Andıç, önceki dönemde uygulanan aylık 0,79 konut kredi faizi ile hızla tükenen tamamlanmış dairelerin satış hızının, uygulanacak yeni faiz oranı ile daha da artacağını belirtti.

Sıfır konut alımındaki yeni faiz oranı düzenlemesinin ofis ve dükkan alıcılarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtiyacına değinen Andıç, "Üç kamu bankamızın sağladığı bu konut alım fırsatının, iş dünyamızın evi olan ofislerin, esnafımızın evi olan dükkanların alımını da kapsayacak şekilde genişletilmesi, pandemi sonrası değişen ofis ve dükkan ihtiyaçlarına göre yeni ofis veya dükkan almak isteyenlere de olanak sağlayacağını ve böylelikle daha kapsayıcı bir adım atılmış olacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA