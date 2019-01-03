İmsiad Bakan Kurum'u Bursa'ya Davet Ett

Sektörün içerisinde bulunduğu durum ve çözüm önerileriyle ilgili detaylı bir raporu Bakan Kurum'a takdim eden İMSİAD Heyeti, 12 Ocak'ta gerçekleşecek olan yeni Dernek Merkezi açılışına da davet etti.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ankara'ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "İMSİAD olarak Bursa merkezli ve yaklaşık 200 üyesine hizmet eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sadece sektörel bir dernek mantığıyla da hareket etmiyor, üniversitelerin yanı sıra bir çok kamu kurumu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede, Bursamızda yeni imarlı alanlar açılması, yabancılara satışın ihracat kapsamına alınması, tapu harç ve KDV indirimlerinin sürmesi ve müteahhitlik yasası ihtiyacı hakkında kıymetli desteğinize ihtiyacımız bulunmaktadır" dedi.

İMSİAD'ın çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgiler veren Andıç, 12 Ocak'ta açılışı yapılacak olan yeni dernek merkeziyle ilgili de konuştu. Yeni Dernek Merkeziyle üyelerine daha iyi bir hizmet sunacaklarının altını çizen Başkan Mustafa Andıç, açılış davetiyesini bizzat Bakan Murat Kurum'a teslim etti.

Müteahhitlik yasası yolda…

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, sektörün gelişmesi ve vatandaşların bu anlamda daha kaliteli hizmet alabilmesi adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, tapu harç ve KDV indiriminin devam etmesini kamuoyuna duyuracaklarını söyledi. Sektörü çok yakından ilgilendiren bir diğer konu olan Müteahhitlik Yasası hakkında da konuşan Bakan Kurum, konu hakkında detaylı bir çalışma hazırlandığını ve yakın zamanda detaylarının paylaşılacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler