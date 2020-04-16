İmsakiye yayınlandı! 2020 Ramazan imsakiyesi! İl ve ilçe imsakiyeleri! Sahur ve iftar vakitleri nedir? İmsakiyeler nedir? İmsakiyeler yayınlandı. Ramazana az bir zaman kaldı ve Diyanet 2020 il ve ilçe imsakiyelerini yayınladı. İl ve ilçi imsakiyelerinize ait bilgiler haberimizde.

En hayırlı ve mübarek ay olan Ramazan ayı geldi. Bütün müslümanlar Ramazan ayı içi ön hazırlıklarına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığğı 2020 yılına ait imsakiye bilgilerini yayınladı. İl ve ilçelere göre iftar, sahur ve namaz vakitlerini içeren imsakiyeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI!

Mübarek ay, on bir ayın sultanı Ramazan'a az zaman kaldı. Diyanet İşleri Banşkanlığı il ve ilçe imsakiyelerini yayınladı. Bütün şehirlerimize ve ilçelere ait ramazan imsakiyelerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ramazan 2020 İmsakiyeleri

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?

İlk sahurumuza 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün kalkacağız.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene mübarek Ramazan ayı Hicrî takvime göre 9. Ay. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre ise 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacaktır. 23 Mayıs 2020 tarihinde de ramazan ayı sona erecektir.