Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Dini konularda araştırma yapanlar Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? konusunda fetva yayınladı. Peki,Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? - İşte, detaylar

ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).