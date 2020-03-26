İMSAD/Küçükoğlu: İnşaat malzemesi sektörü de destek kapsamına alınmalı Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Başkanı Tayfun Küçükoğlu, toplam üretimi, gerçekleştirdiği ihracatı, istihdamdaki payı ve diğer sektörlerle yakın ilişkisinden dolayı stratejik öneme sahip Türkiye inşaat malzemesi sektörünün de mücbir sebep desteği kapsamına...

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Başkanı Tayfun Küçükoğlu, toplam üretimi, gerçekleştirdiği ihracatı, istihdamdaki payı ve diğer sektörlerle yakın ilişkisinden dolayı stratejik öneme sahip Türkiye inşaat malzemesi sektörünün de mücbir sebep desteği kapsamına alınmayı beklediğini belirterek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 'mücbir sebep hali' ilan edilen sektörler arasına inşaat malzemesi sanayisinin de dahil edilmesiyle, bir memleket meselesi haline gelen içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de derinden etkileyen küresel salgının verdiği ekonomik zararın önüne geçmek için hayata geçirilen 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile çok önemli bir adım atıldığını ve bu adımın çok değerli olduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Ekonomik istikrarın sağlanması adına alınan tedbirlerden etkilenen sektörlerin vergi ödevlerini yerine getirmeleri bakımından 'mücbir sebep' hükümlerinden faydalandırılmasını, inşaat malzemesi sanayicileri olarak son derece değerli bulmaktayız."İnşaat malzemesi sanayisinin kapsam dışı kalmasıyla, 'lokomotif sektör' ve 'istihdamda sünger sektör' özelliklerini hızlıca kaybetmesi ve işsizliğin artması söz konusudur. Özellikle enerji tüketiminin yüksek olduğu fabrikalarımızda hem sanayiciler hem de çalışanlar sıkıntılı günler geçirmektedir. "İstikrarlı üretimde zorlanan inşaat malzemesi üreticilerimizin kapsam dışı kalarak üretim faaliyetlerinin zaafa uğraması ülkemiz ekonomisinde ve sektörümüzde çok daha büyük zararlara yol açacaktır. Küresel salgın tehdidine karşı topyekün mücadele edilmesi, sanayi ve ticaretin bütün olarak ele alınması gerektiği inancındayız."Türkiye inşaat malzemesi sanayisi, gerek toplam üretimi ve istihdamdaki payı, gerekse diğer sektörlerle yakın ilişkisinden dolayı ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Türkiye, inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülkesinden biridir. "İç pazarın 90 milyar dolardan (2018) 66 milyar dolara (2019) gerilemesi nedeniyle ihracata odaklanarak 2019 yılında 21,5 milyar dolar değerinde 50 milyon ton inşaat malzemesi ihraç eden sektörümüzün, rekabet gücünü ve istihdam kapasitesini korumak için mücbir sebep destek kapsamına alınmasına ihtiyacı bulunmaktadır.

"Sektör olarak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamına inşaat malzemesi sanayisinin de dahil edilmesi konusunda kamunun gerekli düzenlemeleri yapacağına ve bir memleket meselesi haline gelen içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: DHA