İMSAD: İnşaat malzemeleri ihraç fiyatları düştü, ihracat arttı Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ocak ayı sonuçlarına göre; inşaat malzemeleri sanayisi ihracatta yeni yıla hızlı başladı ancak ihracat fiyatları son 7 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ocak ayı sonuçlarına göre; inşaat malzemeleri sanayisi ihracatta yeni yıla hızlı başladı ancak ihracat fiyatları son 7 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ocak 2020 sonuçları açıklandı. Endeks sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı Ocak ayında değer olarak geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 10.2 yükseldi. Yeni yılın ilk ayında inşaat malzemeleri sanayisi ağırlığını ihracata vermeye devam etti ve ihracat 1.76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat miktar olarak geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 28.3 yükselerek 4.79 milyon tona ulaştı. İnşaat malzemeleri ihracatı ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı Ocak ayındaki 0.43 dolar/kg düzeyinden, bu yıl Ocak ayında 0.37 dolar/kg düzeyine geriledi.İnşaat malzemeleri sanayisinin ihracatta 2020 yılına hızlı başladığı ancak ocak ayında son 7 yılın en düşük ortalama ihracat birim fiyatlarının yaşandığı belirtilen endekste, düşük ortalamanın devam etmesi halinde bir dönem sonra sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekildi.İMSAD'dan yapılan açıklamada, "İnşaat malzemeleri ithalatı yeni yılın ilk ayında artış eğilimini sürdürdü. İthalat miktar olarak Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 13.2 arttı ve 224.5 bin ton oldu. İnşaat malzemeleri ithalatı değer olarak ise geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 2.2 arttı ve 551 milyon dolara çıktı. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ise ocak ayında 2019 yılı ocak ayına göre yüzde 9.6 düştü ve 2.72 dolar/kg düzeyinden 2.46 dolar/kg düzeyine indi" denildi.Açıklamaya göre, fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan tek sektör yüzde 3.7 ile prefabrik yapılar oldu. 2020 yılı ocak ayında kimyasal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 14.9 düştü. Mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 8.3 geriledi. Demir-çelik ürünlerinin ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 7.4 azaldı. Metal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatları ise 2020 yılı Ocak ayında yüzde 1.0 düştü böylece metal bazlı ürünler en sınırlı gerileme yaşayan alt sektör oldu.Bu dönemde en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 58.8 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör yüzde 42.7 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Mineral ürünlerde ihracat miktar artışı yüzde 33.7'ye ulaştı. Sadece yalıtım malzemesinde ihracat miktar artışı yüzde 5.1 ile tek haneli gerçekleşti. Diğer tüm alt gruplarda ihracat miktar olarak iki haneli ve yüksek oranlarda artış gösterdi.

Değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 64.5 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 37.2 arttı. Mineral ürünler ihracatı da değer olarak yüzde 15 yükseldi. Değer olarak ihracatı düşen tek sektör yüzde 2.5 ile yalıtım malzemeleri oldu.

Kaynak: DHA