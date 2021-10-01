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İMSAD Gündem Buluşmaları'nda yeşil mutabakat konuşuldu

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
İMSAD Gündem Buluşmaları'nda yeşil mutabakat konuşuldu

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından 44'üncü kez düzenlenen Gündem Buluşmaları, Demirdöküm ve İzocam'ın katkılarıyla 30 Eylül Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi.

Türkiye İmsad ( Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ) tarafından 44'üncü kez düzenlenen Gündem Buluşmaları, Demirdöküm ve İzocam'ın katkılarıyla 30 Eylül Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi.

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'ın yaptığı 'Yeşil Mutabakata Hazır mıyız?' başlıklı toplantı, inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Toplantının konuşmacısı Horizon Consultancy Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu, Yeşil Mutabakat ile ilgili merak edilen konuları katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Küçükoğlu, güçlü ve istikrarlı bir şekilde, orta-uzun vadeli hazırlıklara odaklanmak gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreçte geleceğimizi, sanayimizi, ticaretimizi şekillendirecek uzun vadeli planlar, uluslararası seviyede devreye alınmaya başladı. En etkili ve kapsamlı planların başında bizi çok güçlü bir şekilde etkisi altına alacak olan Yeşil Mutabakat geliyor.

AB yeşil dönüşümü yasal bir boyuta da taşıyor. Önemli bir kısmını sınırda karbon düzenlemesinin oluşturduğu Yeşil Mutabakatın kapsadığı enerji, sanayi, ulaşım ve binalarda enerji verimliliğine yönelik önlemler, AB ile iş birliği içindeki tüm ülkeleri doğrudan ve derinden etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynakların verimli kullanılması gerektiğine dikkati çeken Küçükoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde yükselen rekabet dolayısıyla 'az ile çok' yapabilmenin önemi daha da artıyor. 'Az ile çok'un anlamı; sınırlı kaynaklarımızı daha iyi kullanarak, az kaynak ile daha çok iş ve ürün üretebilmektir. Enerji, ham madde insan ve sermaye gibi. Gelecekte var olmanın ve sürdürülebilir başarının temel kuralı, 'az ile çok' anlayışını her alanda, durmadan daha ileriye taşıyabilmektir. Sürdürülebilirlik konusu Yeşil Mutabakat ile bu kadar ciddi bir boyuta gelmişken unutmamalıyız ki ülkemizde sanayicilerimizin ve üreticilerimizin bu durumdan etkilenmemesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Gelecek nesiller için hayati önemi olan kaynaklarımızı ihtiyacımız doğrultusunda en verimli şekilde kullanabilmek adına geç kalmadan gerekli hamleyi yapacağımıza inanıyorum. Yeşil Mutabakat sürecinde yapılması gerekenleri ertelemek, geleceğe yürürken gözlerimizi kapatmak olacaktır. Zaman varken tedbirlerimizi almak önceliğimiz olmalıdır."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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