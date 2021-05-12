İmren Öztürk'ten kadınlar ve çocuklara destek

Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, mağduriyet yaşayan kadınlara ve maddi zorluklar çeken çocuklara destek kapsamında sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü duyurdu.

Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, mağduriyet yaşayan kadınlara ve maddi zorluklar çeken çocuklara destek kapsamında sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü duyurdu.

Her yıl bir köy okulu seçerek bu köy okulunun eksiklerini gideren ve öğrencilerin iyi eğitim almasına katkıda bulunmayı amaçlayan İmren Öztürk, çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması adına desteklerine devam edeceğini belirtti.

Mağduriyet yaşayan kadınlara da imkan yaratmayı amaçlayan Öztürk, kadınlara iş imkanı sağladığını ve manevi destek de bulunduğunu kaydetti. Amacının kadınları hayata yeniden döndürmek olduğunu ifade eden İmren Öztürk, "Mağduriyet yaşayan kadınların ve çocukların her zaman yanında olacağım" dedi.

Akademi kurarak kadın girişimcilere bir yol açmak istediğini kaydeden Öztürk, "Kadınlar kendi özgürlüğüne sahip olmalı. Her kadın bunu hak ediyor. Onlara kendi ayakları üzerinde durma fırsatı vermek bizim görevimiz" diye konuştu. Öztürk, çocukları okutabilmek için de çalışmalarını sürdüreceğini aktararak, "Çocukları okutabilmek, onlara güzel bir gelecek için imkan sağlamak beni çok mutlu ediyor. Daha fazla çocuğa ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çocuklara destek olacağız ki, geleceğin doktorları, öğretmenleri, avukatları yetişsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı