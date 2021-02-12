İmranlı Kaymakamı Çamkerten, şehit ailelerini ziyaret etti
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İmranlı Kaymakamı Çamkerten, şehit ailelerini ziyaret etti

12.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:06
İmranlı Kaymakamı Çamkerten, şehit ailelerini ziyaret etti

İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, şehit ailelerini ziyaret etti.

İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, şehit ailelerini ziyaret etti.

İmranlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Kaymakam Çamkerten ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Ünal, Şırnak'ta 1991 yılında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Çukuryurt köyü nüfusuna kayıtlı Melayip Erdoğan ve 2003 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki saldırıda şehit düşen Yukarıçulha köyü nüfusuna kayıtlı Engin Kılıç'ın ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette şehit aileleriyle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Çamkerten, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazi aileleri başımızın tacıdır. Şehitlerimize buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz ve her zaman onların yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman size açıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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