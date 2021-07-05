İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi
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İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi

İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje" kapsamında İmranlı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Parazitsiz Meralar Projesi hayata geçirildi.

"Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje" kapsamında İmranlı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Parazitsiz Meralar Projesi hayata geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Elçin Çetin Selvi tarafından hazırlanan Parazitsiz Meralar Projesi kapsamında üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi.

Proje kapsamında Selvi, hastalığa bağlı hayvan kayıplarının önüne geçebilmek ve oluşabilecek muhtemel ekonomik zararlara engel olabilmek amacıyla köy köy gezerek üreticileri delibaş hastalığına neden olan etkenler hakkında bilgilendirerek ücretsiz parazit ilacı dağıttı. - SİVAS

İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi
İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi
İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi
İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi
İmranlı'da üreticiler delibaş hastalığına ilişkin bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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