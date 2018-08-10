İmranlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cevahir Biçer idaresindeki 34 AE 7318 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Öztürk yönetimindeki 06 AL 3165 plakalı otomobille Çorakgediği mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hasa Sefa Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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