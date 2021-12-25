İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, son günlerde ilçede yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakarak kedi ve köpekleri besledi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İMRANLI, SİVAS (İHA) - Sivas İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, son günlerde ilçede yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakarak kedi ve köpekleri besledi.

İmranlı'nın kış aylarında Türkiye'nin en soğuk yerlerinden birisi olduğunu belirten Çamkerten, "Kar yağışı ve soğuk hava koşulları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Sevimli dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, aç kalmalarını önlemek için çalışıyoruz, sokaktaki canlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bu soğuk günlerde tüm vatandaşlarımızı da sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

İmranlı'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title