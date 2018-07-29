İmranlı'da Otomobil Traktörle Çarpıştı: 2 Yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolunda seyreden Ahmet Turan Karadane yönetimindeki 58 ZB 037 plakalı otomobil, Doğalçal köyü mevkisinde, Sinan Taşdemir'in kullandığı plakası öğrenilemeyen römorku saman yüklü traktörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberinde yolculuk yapan Çağatay Karadane yaralandı.
Yaralılar, İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı.