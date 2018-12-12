İmranlı'da 'Mutlu Haneler Yemek Projesi'

Sivas'ın İmranlı ilçesinde gerçekleştirilen 'Mutlu Haneler Yemek Projesi' kapsamında bugüne kadar 17 bin 871 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'Mutlu Haneler Yemek Projesi' kapsamında ilçe merkezinde ve çevre köylerde bulunan yaşlı ve engellilere sıcak yemek dağıtılıyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine bir öğün yemek verilirken bugüne kadar 17 bin 871 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahiplerine proje kapsamında Mayıs ayına kadar yemek dağıtımı devam edecek. - SİVAS