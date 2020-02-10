İmranlı'da köylülerin kar esareti

10.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:18

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylülere zor anlar yaşattı. Karapınar köyünde ise vatandaşlar kar ve tipi nedeni ile evlerinden güçlükle dışarı çıkabildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karapınar köyünde kar yağışı hayatı etkiledi. Ağır kış şartlarının hakim olduğu bölgede son bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, köylüleri esir aldı. Sivas'a 128, İmranlı ilçe merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar köyünde bir metreyi aşan kar kalınlığı, köylüleri zor durumda bıraktı. 10 evin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Birçok ev ise tipi nedeni ile oluşan kar birikintisinde kayboldu. Evlerde bulunanlar, kapılarından dam boyuna ulaşan kar birikintilerini açarak dışarı çıkabildi. Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu söyleyen Karapınar köyü muhtarı Sebahattin Alp, "Kar yağışı bir haftadır aralıksız sürüyor. Bir metreyi bulan kar adeta evlerimizi kar altında bıraktı. Bizler de çaresiz evlerimizden çıkabilmek için böyle kar tünelleri oluşturduk. 10 evimizin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Özel idare ekipleri yollarımızı açtı ama tekrar kapandı. Bizler de kendi imkanlarımız ile traktörlerimizle yollarımızı açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA