İmranlı'da kar yağışı etkili oldu
İmranlı'da kar yağışı etkili olduSİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İmranlı'da kar yağışı etkili oldu
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İmranlı'da havaların soğumasıyla birlikte öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı. Kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının bölgede aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.