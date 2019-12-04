İmranlı'da kar yağışı etkili oldu
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İmranlı'da kar yağışı etkili oldu

İmranlı'da kar yağışı etkili olduSİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

04.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:24
İmranlı'da kar yağışı etkili oldu

'da kar yağışı etkili oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İmranlı'da havaların soğumasıyla birlikte öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı. Kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının bölgede aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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: İmranlı'da kar yağışı etkili oldu
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